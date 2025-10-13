پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: امسال ۱۳۰ میلیارد ریال برای برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی این استان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نعمتالله پایان در جلسه بررسی راهکارهای توسعه فرهنگی و رونمایی از کتاب «دربند رنگها» در هشترود افزود: در چارچوب برنامهریزیهای استانی ۲ رویداد مهم فرهنگی و هنری شامل «جشنواره ملی پرفسور هشترودی» و «جشنواره مونولوگ» برای شهرستان هشترود پیشبینی شده است و این رویدادها باید با استانداردهای کیفی بالا و اجرایی جامع برگزار شوند تا جایگاه والای منطقه را به نحو شایستهای برجسته سازند.
وی بر لزوم اجرای کیفی و تأثیرگذار این رویدادها برای انعکاس شایستگیهای فرهنگی منطقه و خلق آثار پایدار در ذهن مخاطبان تاکید و اظهار کرد: همه دستگاهها و فرمانداریها باید یاری گر فرهنگ و ارشاد در این برنامهها باشند.
پایان با اشاره به نقش اساسی جشنوارههای فرهنگی و هنری در ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت ابعاد گوناگون فرهنگ گفت: این گونه برنامهها باید آثاری و خاطرهای ماندگار در مخاطبان ایجاد کنند تا دستاوردهای مثبت آنها در بلندمدت نیز تداوم یابد.
وی بر ضرورت همکاری مستمر و هماهنگ میان مسئولان شهرستانها تاکید و عنوان کرد: با اجرای برنامههایی نظیر «هفته فرهنگی» میتوان گامهای استواری در جهت تقویت هویت فرهنگی و تاریخی منطقه برداشت و این اقدامات فرصت مناسبی برای معرفی بیشتر توانمندیها و ظرفیتهای بومی فراهم میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از به کارگیری فرهنگ وقف در حوزههای فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: با هزینه ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط یک فرد نیکوکار در تبریز یک مجتمع فرهنگ هنری در قالب وقف احداث خواهد شد.
پایان همچنین از عضویت ۴۸ هزار نفر در صندوق هنر استان خبر داد و افزود: امسال ۶۵۰ میلیارد ریال هزینه بیمه، مستمری و بیمه تکمیلی این افراد پرداخت شده است.
کتاب «دربند رنگها» مجموعه آثار نقاشی استاد فقید سیدمحمد بطحایی از هنرمندان پیشکسوت هشترود است که دارنده چندین عنوان برتر کشوری در حوزه نویسندگی و کارگردانی تئاتر بود و بیش از ۷۰ نمایشگاه نقاشی در تبریز و تهران برگزار کرده است.
وی متولد سال ۱۳۳۳ بود که آذرماه ۱۴۰۲ پس از تحمل دورهای بیماری، دار فانی را وداع گفت. بطحایی در سال ۱۳۵۴ به آموزش و پرورش هشترود پیوست و فعالیت گستردهای در زمینههای نقاشی، طراحی، نویسندگی، کارگردانی و بازیگری داشت و بیش از ۴۰ سال در آموزش هنر نقشآفرینی کرد. کتاب دربند رنگها در ۱۰۱ صفحه با ۹۳ اثر استاد منتشر شده است.
فرامرزشهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری هشترود را خواستار شد و گفت: برای ادامه عملیات این مجتمع ۳۰ میلیارد تومان نیاز است که باید تا یک سال آینده این مبلغ تخصیص و این مجتمع برای هنرمندان تجهیز و در اختیار آنها قرار داده شود.
مهدی پورصادق شهردار شهر هشترود هم از آمادگی شورای شهر و شهرداری برای احداث پردیس سینمایی در شهر هشترود خبرداد و گفت: ایجاد پردیس برای این شهر با داشتن هنرمندان مختلف در عرصههای گوناگون ضروری است.