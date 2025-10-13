پخش زنده
معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد: بیش از ۳۰۰ طرح صنعتی متوقف در شهرکها و نواحی صنعتی استان تعیین تکلیف میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی امیربیکی از تدوین و اجرای ۱۰ برنامه تحولی در حوزههای عملکردی این معاونت خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، وضعیت ۳۰۲ طرح صنعتی متوقفشده در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد بهصورت مستمر رصد و پایش شده و تعیین تکلیف آنها بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: هر هفته در راستای راهبرد توسعه صنعتی استان، طرحهای صنعتی در تمامی شهرکها و نواحی صنعتی ارزیابی میشوند که بعد از شناسایی و احصای طرحهای راکد و غیرفعال، برای آنها اخطار صادر شده و در صورت عدم اجرای تعهدات، خلع ید و آزادسازی خواهند شد.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به ضرورت بررسی این طرحهای راکد و شناسایی سرمایه گذاری واقعی افزود: از مجموع طرحهای مورد بررسی، تاکنون برای ۲۴ طرح اخطار صادر شده، ۱۰۳ طرح به کارگروه ماده ۴۸ ارجاع شدهاند، ۱۷۳ طرح مهلت ادامه فعالیت گرفتهاند و ۲ طرح نیز از دستور کار کارگروه پایش خارج شدهاند.
امیربیکی هدف از اجرای این برنامهها را افزایش بهرهوری و فعالسازی ظرفیتهای راکد صنعتی و تسریع روند تولید و سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان عنوان کرد و گفت: رویکرد شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، استفاده بهینه از منابع موجود و حمایت از طرحهای دارای توجیه اقتصادی و قابلیت فعالسازی مجدد است.