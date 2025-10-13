پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته سوم لیگ سی و هشتم هندبال مردان ایران اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد.
اسامی به این شرح است:
سنگآهن بافق - صنعت مس کرمان
داوران: میلاد زارع - بهزاد قندی
نماینده فدراسیون: ابوالفضل خوشنویس
ناظران فنی: جواد زارع - مهدی فتحی
پرواز هوانیروز - فرازبام خائیز دهدشت
داوران: احمد قیصریان - امیر قیصریان
نماینده فدراسیون: حسن پروانه
ناظران فنی: مهدی قالبتراش - محمد علی قاسمی
نفت و گاز گچساران - استقلال کازرون
داوران: مهدی یاری - آرش عزیزی
نماینده فدراسیون: غلامحسین نیکویی
ناظران فنی: محسن کرباسچی - منصور برقی
فولاد مبارکه سپاهان - سپاهان نوین
داوران: احمد رضا محمودی - عبدالله ساجدی
نماینده فدراسیون: حسین نقشینه
ناظران فنی: مصطفی باباملکی - جواد ساعدی
نیروی زمینی سبزوار - سایپا تهران
داوران: جواد یزدانیان - محمد امین رضایی
نماینده فدراسیون: اصغر سهمی
ناظران فنی: سیف الله حیدرپور - بهنام جمشیدی
دیدارهای هفته سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور فردا، سهشنبه ۲۲ مهر، برگزار میشود.