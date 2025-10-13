اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته سوم لیگ سی و هشتم هندبال مردان ایران اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

اسامی به این شرح است:

سنگ‌آهن بافق - صنعت مس کرمان

داوران: میلاد زارع - بهزاد قندی

نماینده فدراسیون: ابوالفضل خوشنویس

ناظران فنی: جواد زارع - مهدی فتحی



پرواز هوانیروز - فرازبام خائیز دهدشت

داوران: احمد قیصریان - امیر قیصریان

نماینده فدراسیون: حسن پروانه

ناظران فنی: مهدی قالبتراش - محمد علی قاسمی



نفت و گاز گچساران - استقلال کازرون

داوران: مهدی یاری - آرش عزیزی

نماینده فدراسیون: غلامحسین نیکویی

ناظران فنی: محسن کرباسچی - منصور برقی



فولاد مبارکه سپاهان - سپاهان نوین

داوران: احمد رضا محمودی - عبدالله ساجدی

نماینده فدراسیون: حسین نقشینه

ناظران فنی: مصطفی باباملکی - جواد ساعدی



نیروی زمینی سبزوار - سایپا تهران

داوران: جواد یزدانیان - محمد امین رضایی

نماینده فدراسیون: اصغر سهمی

ناظران فنی: سیف الله حیدرپور - بهنام جمشیدی



دیدار‌های هفته سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور فردا، سه‌شنبه ۲۲ مهر، برگزار می‌شود.