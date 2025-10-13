در ادامه مسیر توسعه زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی کشور بیست و پنجمین رویداد ملی «تاثُریا» با محوریت گردشگری ارزش‌گذار، به میزبانی استان فارس (شیراز) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد به همت هلدینگ زیرمجموعه بنیاد تعاون بسیج و پارک علم و فناوری شریف و با همکاری پارک علم و فناوری استان فارس برگزار خواهد شد و ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز به عنوان یکی از حامیان ملی این دوره، با رویکرد توسعه گردشگری پایدار در پیوند با اقتصاد کشاورزی، امنیت غذایی و زیست‌بوم‌های بومی از طرح‌های فناورانه مرتبط حمایت می‌کند.

هدف رویداد «تاثُریا» ایجاد یک بستر ملی برای اتصال شرکت‌های فناور، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوآور با نهاد‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف است تا فناوری و نوآوری به شکل هدفمند وارد عرصه‌های اقتصادی کشور شود.

در بیست‌وپنجمین دوره، موضوع «گردشگری ارزش‌گذار» به عنوان محور اصلی انتخاب شده است تا ظرفیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان کشور در جهت توسعه گردشگری پایدار، هوشمند و دوستدار محیط‌زیست به کار گرفته شود.

اقتصاد گردشگری و توسعه بازار‌های بومی، حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی با فناوری‌های نوین، حفظ و تعالی فرهنگی و اجتماعی مناطق محلی، گردشگری سلامت و تندرستی، اقامتگاه‌های هوشمند و کم‌مصرف، بازاریابی هوشمند گردشگری و زنجیره تأمین هوشمند گردشگری و محصولات محلی از محور‌های محتوایی این رویداد است.

ارژنگ جوادی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی در سخنانی با اشاره به مزیت‌های کشور و نقش فناوری در تحول گردشگری کشاورزی و طبیعت‌محور، اظهار کرد: توسعه گردشگری ارزش‌گذار زمانی معنا پیدا می‌کند که فناوری به کمک حفظ محیط‌زیست، تولید بومی، صنایع غذایی محلی و اشتغال پایدار در جوامع روستایی بیاید. ستاد از طرح‌هایی که به خلق ارزش افزوده از ظرفیت‌های کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست منجر شوند، حمایت خواهد کرد. این امر به علاوه می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد روستا، به اشتغال‌زایی محلی و رونق صنایع خلاق و فرهنگی نیز کمک کند.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و ارسال طرح‌های خود برای شرکت تا اول آبان‌ماه به وبگاه این رویداد ارسال کنند. این رویداد۱۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار می شود.