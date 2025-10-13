در سومین روز از آغاز رویداد ایران جان ،برنامه سازان و مجریان برنامه های پرمخاطب رسانه ملی، برنامه های خود را از شیراز در شبکه های ملی و برون مرزی پخش می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در سومین روز از آغاز رویداد ایران جان ،برنامه سازان و مجریان برنامه های پرمخاطب رسانه ملی، برنامه های خود را از اینجا 《فارس ایران در شبکه های ملی و بین المللی پخش می کنند.

در رویداد ایران جان با محوریت فارس سرزمین دین،حماسه و هنر ۲۹ شبکه تلویزیونی،۱۹ شبکه رادیویی و ده ها شبکه برون مرزی ، ویژه به معرفی ظرفیت های استان فارس می پردازند.

این رویدادملی تنها به معرفی ظرفیت های تاریخی ،فرهنگی و هنری فارس بسنده نمی کند بلکه یکی از محورهای اصلی ایران جان طرح و پی گیری مسائل و چالش های کلان استان از طریق میزگردها و میز گفتگوها هاست.

عوامل برنامه ایران جان تا روز جمعه ۲۵ مهر در استان فارس مستقر هستند و تمام ظرفیت های اقتصادی فرهنگی و میراث ملی را از فارس در شبکه های مختلف پخش می کنند.