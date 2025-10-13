به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: قبوض الکترونیکی مربوط به بهای برق مصرفی مشترکان شهر تهران فقط از طریق پیامک با سرشماره bargh ارسال می‌شود. همچنین هرگونه اطلاع رسانی پیامکی در خصوص قطع احتمالی برق ناشی از حوادث، مانورهای شبکه و سایر موارد از طریق سرشماره ۳۰۰۰۱۲۱ ارسال می شود.

براساس این گزارش، از هموطنان درخواست می‌شود در صورت دریافت پیامک برق با سایر سرشماره‌ ها اکیدا از بازکردن لینک ارسالی خودداری کرده و پیرو اطلاعیه پلیس فتا، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.