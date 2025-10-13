پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی گفت: پرورش ماهی در قفس یکی از مسیرهای آسان و مطمئن برای تأمین پروتئین کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری در حاشیه بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ افزود: صنعت دام و طیور کشور بهصورت کامل مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی است و صنایع مرتبط نیز در کشور بهخوبی شکل گرفتهاند.
وی افزود: پرورش ماهی در قفس یکی از روشهای آسان و کمهزینه برای دستیابی به پروتئین مورد نیاز جامعه است و پارسال با رشد ۱۲ درصدی تولید همراه بوده است. این در حالی که تولیدکنندگان دام و طیور با چالشهای متعددی در زمینه نهادهها روبهرو هستند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تأمین نهادههای دامی گفت: در نظام تأمین نهادهها، برخی از حلقههای زنجیره دچار ایراد بودند که اکنون در حال اصلاح هستند.
نوری افزود: نهاده وارداتی که بخشی از آن با ارز ترجیحی تأمین میشود، باید دقیق و عادلانه به دست تولیدکننده واقعی برسد و در این مسیر ممکن است برخی نظامات سنتی تغییر کند، اما اجازه نخواهیم داد هیچ واحد تولیدی بدون نهاده بماند.
وی با اشاره به موضوع تأمین مرغ نیز گفت: با توجه به افزایش هزینههای تولید، قیمت واقعی و منصفانه مرغ در ستاد تنظیم بازار تصویب و ابلاغ شده است و تأکید زیادی بر رعایت همین قیمت وجود دارد و در صورت تخلف، برخوردهای تعزیراتی شدید انجام خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با رد برخی فضاسازیها درباره کمبود کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در اغلب کالاهایی که دارای ذخایر مصوب هستند، تا سه برابر میزان تعیینشده ذخیره داریم، بنابراین هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
نوری افزود: اگرچه ممکن است دشمنان با تحریم و فشارهای اقتصادی تلاش کنند نگرانی در جامعه ایجاد کنند، اما ما با تکیه بر ذخایر موجود و مدیریت دقیق زنجیره تأمین، اجازه نخواهیم داد تولید یا بازار دچار اختلال شود.