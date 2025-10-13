تیم کاراته سبک شوتوکان «اس. کا. آی» استان ایلام در مسابقات قهرمانی کشور با کسب ۲۷ مدال طلا، نقره و برنز خوش درخشید.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «حیدر گهرسودی» رئیس هیات کاراته استان ایلام اظهار داشت: در رقابت‌های کاراته سبک شوتوکان (اس. کا. آی) قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و نونهالان، زبده‌ترین کاراته کاران این سبک از سراسر کشور به مدت یک روز در استان البرز با هم به رقابت پرداختند که در جریان این رقابت‌ها تیم کاراته استان ایلام توانست با عملکرد عالی، ۲۷ نشان رنگارنگ را کسب کند.

وی افزود: در پایان این رقابت ها، کاراته کاران ایلامی موفق به کسب ۶ طلا، هشت ۸ نقره و ۱۳ نشان برنز شدند.

گهرسودی اضافه کرد: از برگزاری مسابقات قهرمانی سبک‌های آزاد استان هفته آینده به میزبانی شهرستان ایلام خبر داد و یادآور شد: این رقابت‌ها با عنوان معرفی تیم منتخب استان با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار از ۱۲ شهرستان در سرسرای ورزشی قلاویزان شهر ایلام برگزار می‌شود.

گفتنی است سبک شوتوکان از نخستین و اصیل‌ترین سبک‌های کاراته در ژاپن و جهان و از سبک‌های فعال کاراته در ایران است که خود شاخه‌های متعددی دارد و تا امروز ۹ شاخه متفاوت از سبک شوتوکان در فدراسیون کاراته ایران به ثبت رسیده و مجوز رسمی فعالیت دارد.

بیش از دو هزار ورزشکار ایلامی به شکل سازمان یافته در رشته ورزشی کاراته فعالیت می‌کنند.