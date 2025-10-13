به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، میترا لبافی ( سردبیر گروه کتاب خبرگزاری ) از جشن نوخوان ها و آغاز آن در تهران خبر داد .

این جشن با هدف تقویت مهارت خواندن دانش آموزان ، میان بچه های اول و دوم دبستان به اجرا در آمده است .

خبر دیگر به صادرات کتاب ایرانی اختصاص داشت و انتشار کتابی با عنوان مالک اشتر در انتشارات دارالتمکین عراق که به تازگی ترجمه و منتشر شده است .

کتابی درباره زندگی مالک اشتر که نگاهی به وقایع صدر اسلام هم دارد.

این هفته یک کتاب هم در حوزه تاریخ شفاهی رونمایی شد .

کتاب «فرمانده رئوف» که تاریخ شفاهی سردار عبدالمحمد رئوفی‌نژاد، فرمانده لشکر ۷ ولیعصر (عج) در دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند.

مراسم رونمایی از این کتاب در مرکز تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس سپاه برگزار شد و در آن، علاوه بر رونمایی از اثر، از پدیدآورندگان کتاب قدردانی شد.

مسئول گروه مطالعات تاریخ شفاهی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با بیان اینکه نقشه راه این مرکز، تدوین تاریخ شفاهی ۴۰۰ تن از فرماندهان در سطوح مختلف است، اظهار کرد: تاکنون مصاحبه با ۲۲۰ فرمانده به اتمام رسیده و حاصل آن انتشار ۳۸ عنوان کتاب بوده است که کتاب «فرمانده رئوف» یکی از این آثار ارزشمند است.

خبر دیگر از تازه‌های نشر، انتشار کتابی است از انتشارات روایت فتح با عنوان «زندگی رزمندگی؛ تأملی در باب یافتن عرصه‌های نقش‌آفرینی»، تالیف امیرحسین شاپورزاده.

این کتاب، حاصل بیش از ده سال تجربه کار فرهنگی مؤلف اثر، امیرحسین شاپورزاده، در مسجد و پایگاه بسیج است که با دغدغه‌های طلبگی و دانشجویی او در عرصه جهاد فرهنگی درآمیخته و اکنون در قالب اثری مکتوب در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در بخشی از متن می‌خوانیم:

«این کتاب خواب و خوراک را سخت می‌کند. روایتی است پر از درد و دغدغه. ازیک سو جبهه‌هایی خالی از نیرو… که کجایند نیروها؟ و از سویی دیگر نیرو‌هایی خالی از جبهه… که کدامند جبهه‌ها؟ و نقطه تلاقی «نیروها» و «جبهه‌ها» است که انقلاب اسلامی را می‌آفریند!

این هفته نسخه صوتی کتاب «خون دلی که لعل شد» منتشر شد.

این کتاب، خاطرات آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به همت انتشارات انقلاب اسلامی را منتشر کرده است .

کتاب، شامل خاطرات مبارزات انقلابی رهبر انقلاب در زمان طاغوت است که تا الان به زبان‌های مختلفی ترجمه و در کشور‌های دیگر منتشر شده است .

فردا یک همایش هم برگزار می شود با عنوان « ایرانی بودن افتخار دارد» که در آن ، از یک کتاب در حوزه دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.

محور این همایش، اندیشه‌های رهبر انقلاب درباره هویت ایران است و در آن کتابی هم با همان عنوان همایش به اسم " ایرانی بودن افتخار دارد " رونمایی می‌شود. این همایش در اندیشکده گام دوم انقلاب برگزار می‌شود.

این هفته یک کتاب هم با عنوان میان دار گود آب و آتش در همدان رونمایی شد. این کتاب به زندگی سردار همدانی می‌پردازده. اقای حمید حسام نویسنده شاخص دفاع مقدس این کتاب رو نوشته و نشر شهید کاظمی منتشر کرده است.

نویسنده کتاب «میاندار گود آب و آتش» در مراسم رونمایی از این کتاب گفت: فرماندهی شهید همدانی تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، این شهید بزرگوار در حوزه ورزش، اهتمام ویژه‌ای داشت که باید آن را در نظر داشت.