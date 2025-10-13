پخش زنده
هفت هزار گزارش فساد و شکایت دریافتی از ادارات بزرگ اجرایی و عمومی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال به سازمان بازرسی کل کشوررسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل خراسان رضوی گفت: از این تعداد بیشترین گزارش فساد و تخلف با بیش از سه هزار گزارش مربوط به شهرداری مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد است .
حجت الاسلام موسی فتوحی افزود: علاوه بر شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و مجموعه استانداری نیز در این فهرست قرار دارند که استانداری خراسان رضوی شامل فرمانداریها و دهیاریهای استان از نظر تعداد دریافت شکایت در رتبه پنجم در میان ۱۰ دستگاه با بیشترین شکایات قرار گرفته است.
وی با گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان بازرسی در ۱۹ مهرماه ادامه داد: این نهاد در خراسان رضوی در امسال بر اساس وظایف ذاتی خود بازرسی و نظارت برنامهای از ۷۰ اداره کل و یا دستگاه دولتی و عمومی را برنامهریزی کرده که تاکنون نیمی از اهداف بازرسیها محقق شده است.
بازرس کل خراسان رضوی گفت: ۲۰۰ فقره گزارش در نیمه نخست امسال برای دستگاههای نظارت شده صادر و تعدادی زیادی از آنها منجر به صدور پیشنهادهای اصلاحی با رویکرد اصلاح فرایندها به ادارات مختلف شده است، اما ۲۳ گزارش نیز به واسطه بروز تخلف و کشف جرم در دستگاهها، در اصطلاح اختصاصی بوده است.
وی افزود: در قالب گزارشهای اختصاصی، ۳۰ مدیر و کارمند دولتی به مراجع قضایی معرفی شده اند و پرونده تخلفات آنها در حال رسیدگی است و البته ۲ کارمند دولت نیز که متهم به رشوهخواری و اختلاس بودند ،همزمان با رسیدگی قضایی از کار تعلیق شدهاند.
وی ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته ۵۴۳ هکتار اراضی ملی و زراعی استان نیز در ۶ ماهه نخست امسال رفع تصرف و آزاد سازی شده است.
فتوحی با اشاره به نظارت بر فعالیت ۲۹ واحد صنعتی و معدنی در این بازه زمانی، گفت: در قالب این بازدیدها ۵۵ فقره پرونده حمایتی از واحدهای تولیدی تشکیل شده که بر اساس اعلام صنایع، مشکلات ۳۰ واحد تولیدی حل شده است.
وی افزود: اثر بخشی اقدامات بازرسی خراسان رضوی پارسال در قالب جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و یا جلوگیری از هزینه کردهای بدون توجیه بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد ریال بود که به معنی بازگشت این عدد به خزانه دولت است، از این رو و با استناد به دیگر شاخصها، عملکرد بازرسی استان در کشور رتبه سوم را کسب کرده است.
وی ادامه داد: توزیع صحیح سرانه دانشآموزی در بین مدارس استان به درستی توزیع نشده است از طرفی الزام به پرداخت وجوه نقد اضافی توسط والدین در مدارس دولتی و غیردولتی نارضایتی عمدهای میان خانوادهها در استان ایجاد کرده به نحوی که ۱۰ درصد شکایات در حوزه آموزش و پرورش مربوط مطالبه وجوه اضافی و بقیه نبود شفافیت در ساختار نظام آموزشی، توزیع نامتوازن سرانه آموزشی، تخلف در جذب و نقل و انتقال معلمان بوده است.
رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل خراسان رضوی همچنین گفت: جذب نیمی از اعضای هیات علمی در خراسان رضوی مطابق آئین نامه استخدامی نبوده است.
فتحی به مسدود شدن کد ملی ۱۶ هزار نفر از شهروندان این استان طبق درخواست طلبکاران و شاکیان اشاره و گفت: با اصلاحات صورت گرفته انسداد کدملی افراد باید با حکم قضایی باشد و با توجه به مشکلات متعددی که بهویژه برای خانواده بدهکاران پیش میآمد با اقدام بازرسی این کد ملیها رفع انسداد شد، اما حدود ۶۰۰ کدملی آن هم با رای و نظر دادگاه همچنان مسدود است.
وی افزود: پس از بررسی تراکنشهای بانکی بزرگ در استان مشخص شد افرادی با ۳۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی بدون پرونده مالیاتی بودهاند.
وی ادامه داد: طبق قانون فعالیت کارمندان دولت به عنوان مدیر در شرکتهای غیردولتی برخلاف قانون است که امسال ۱۵۰ کارمند دولت در استان به دلیل این نوع اشتغال شناسایی شده و پرونده آنها به مراجع قانونی ارسال شده است.