گزارش سازمان بهداشت جهانی در خصوص آسیبهای تغییر دهنده زندگی مجروحان جنگ غزه در سه قسمت در برنامه «سیاحت غرب» از شبکه چهار پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دو سال جنگ ناجوانمردانۀ اسرائیل در غزه، در کنار گرفتن جان تعداد فراوانی از غیرنظامیان و نابودسازی زیرساختهای زندگی در آن باریکه، مجروحان فراوانی نیز میان فلسطینیان به جا گذاشته که بخش قابلتوجهی از آنها باید با جراحتهای ماندگار در طول عمرشان سر کنند.
سازمان بهداشت جهانی در ادامۀ گزارشهای دورهای خود از ابعاد آسیبهای واردشده به مردم غزه در طول جنگ اخیر، روز ۱۰ مهرماه گزارش «برآورد نیاز توانبخشی آسیبدیدگان» در غزه را منتشر کرد.
این گزارش به طور خاص به آسیبهای ماندگار و به اصطلاح «تغییردهندۀ زندگی» میان مجروحان (از قبیل قطع عضو، ضایعات مغزی و نخاعی، یا سوختگیهای شدید) میپرداخت، گرچه خود گزارش و دست اندرکارانش تأکید داشتهاند که اینها صرفا برآوردهای حداقلی از این آسیبهاست.
برخی یافتههای کلیدی این گزارش از این قرارند: پیش از جنگ، در کل ۱.۹ درصد از جمعیت غزه، جراحتهای تغییردهندۀ زندگی داشتهاند؛ از اکتبر ۲۰۲۳، تعداد کل مجروحین برابر با ۱۶۷۳۶۷ نفر بوده؛ تخمین زده میشود ۴۱۸۴۴ نفر یا یکچهارم کل مجروحین، جراحتهای تغییردهندۀ زندگی داشتهاند؛ و یکچهارم از کل جراحتهای تغییردهندۀ زندگی میان کودکان بوده است.
در همین راستا، ریچارد پیپرکورن، پزشک هلندی متخصص نظامهای سلامت، بهداشت و درمان عمومی که از چهار سال پیش نمایندۀ سازمان بهداشت جهانی در اراضی اشغالی فلسطین بوده، روز ۱۱ مهر ۱۴۰۴ به صورت اینترنتی از دیرالبلح در غزه، در یک نشست خبری در مقرّ سازمان ملل در نیویورک شرکت کرد تا دربارۀ همین گزارش توضیح بدهد.
برنامه «سیاحت غرب» از روز دوشنبه تا چهارشنبه، ۲۱ تا ۲۳ مهر، این برنامه را در سه قسمت در ساعت ۲۰:۳۰ بهروی آنتن شبکه چهار خواهد برد.