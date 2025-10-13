پخش زنده
امروز: -
مدیر مرکز منطقهای مدیریت آب شهری یونسکو گفت: خوزستان از پیشکسوتان حوزه صنعت آب و بهویژه صنعت برقآبی کشور است و بخش عمدهای از ظرفیتهای فنی و کارشناسی صنعت آب و برق ایران در مجموعه سازمان آب و برق خوزستان متمرکز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحاجرسولیها، در آیین افتتاح کارگاه بینالمللی مدیریت عرضه و تقاضای آب در اهواز اظهار کرد: استان خوزستان از پیشکسوتان حوزه صنعت آب و بهویژه صنعت برقآبی کشور است و بخش عمدهای از ظرفیتهای فنی و کارشناسی صنعت آب و برق ایران در مجموعه سازمان آب و برق خوزستان متمرکز شده است. این سازمان همواره نهادی پویا و پیشرو در زمینه ظرفیتسازی و انتقال دانش بوده است.
وی با اشاره به نقش یونسکو در گسترش همکاریهای علمی بینالمللی افزود: یکی از اهداف اصلی یونسکو بهعنوان نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل، توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت و تبادل دانش میان کشورهاست. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران از سالهای گذشته میزبانی دو مرکز بینالمللی یونسکو شامل مرکز منطقهای مدیریت آب شهری و مرکز بینالمللی قنات را بر عهده گرفته است.»
حاجرسولیها ادامه داد: مرکز منطقهای مدیریت آب شهری طی سالهای اخیر با تمرکز بر موضوعات تغییر اقلیم، سیلاب و خشکسالی، دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی متعددی برگزار کرده است. برگزاری این کارگاه بینالمللی در اهواز نیز با همین هدف و با مشارکت فعال سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در این دوره، نمایندگانی از کشورهای آفریقایی از جمله تانزانیا، موریتانی، نیجریه و الجزایر حضور دارند تا ضمن تبادل تجربیات، از ظرفیتهای علمی و فنی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت منابع آب آگاه شوند.
مدیر مرکز منطقهای مدیریت آب شهری یونسکو در پایان گفت: امیدواریم این همکاریهای علمی و آموزشی به گسترش تعاملات منطقهای، توسعه تحقیقات مشترک و انتقال تجارب موفق ایران در زمینه مدیریت منابع آب منجر شود.