گروه سارقان زورگیر که با فریب و تهدید، اقدام به ربودن اشیاء قیمتی مردم می‌کردند در دام پلیس آگاهی شرق استان تهران افتادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه سارقان زورگیر که با وانمود کردن به عنوان مأمور پلیس و تهدید شهروندان، اقدام به سرقت اشیای قیمتی می‌کردند توسط مأموران پلیس آگاهی شرق استان تهران شناسایی و دستگیر شدند..

اعضای این باند با ترفندی عجیب، تکه‌های سرامیکی را به اندازه گوشی تلفن همراه برش داده و آن را در قالب گوشی مسروقه به مالباختگان تحویل می‌دادند. تاکنون ۳۰ نفر از قربانیان این باند شناسایی شده‌اند