صد‌ها هزار نفر از حامیان فلسطین در استرالیا و اندونزی با برپایی تظاهرات گسترده، خواستار منع عادی سازی روابط کشور‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی و محاکمه سران این رژیم کودک کش شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، صد‌ها هزار نفر از تظاهرکنندگان در استرالیا و اندونزی با ابراز تردید و نگرانی از دوام آتش بس غزه پس از دو سال جنگ نابرابر رژیم صهیونی علیه بی پناهان غزه، بر همبستگی و هوشیاری جهان اسلام در قبال نقض آتش بس از سوی نتانیاهو تاکید کردند.

راهپیمایان با اهتزاز پرچم فلسطین درباره حمایت و پشتیبانی از مظلومان غزه تا آزادی سرزمین‌های اشغالی اعلام آمادگی کردند.

برگزار کنندگاه تظاهرات با اشاره به ۷۸ سال اشغال غیر قانونی فلسطین، قتل عام بیش از ۶۷ هزار مرد و زن و کودک بی دفاع را طی دو سال جنگ نابرابر رژیم صهیونی با غیر نظامیان فلسطینی به شدت محکوم کردند و خواستار محاکمه سران این رژیم کودک کش شدند.

معترضان همچنین در قالب بیانیه‌های جداگانه ضمن اعلام نگاه تردید آمیز به توافق آتش بس با میانجیگری ترامپ، نسبت به طرح فریب جامعه جهانی از سوی رئیس جمهور آمریکا که برای نجات نتانیاهو از باتلاق غزه طراحی شده است، هشدار دادند.