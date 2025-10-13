به مناسبت دهمین سالگرد شهادت سردار سرلشگر شهید حاج حسین همدانی و همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی مسابقه بزرگ دو خیابانی (ویژه آقایان) در شهر همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مسابقه روز جمعه ۲۵ مهر ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود و حضور برای عموم ورزشکاران و علاقمندان به دو‌های خیابانی (بالای ۱۲ سال) از شهر‌ها و روستا‌های سراسر استان آزاد است.

ثبت نام از شرکت کنندگان و تحویل شماره دونده، روز جمعه ساعت ۷ صبح و ۲ ساعت قبل از مسابقه در میدان هگمتانه انجام می‌شود.

به ۳۰ نفر از شرکت کنندگان در مسابقه به قید قرعه جوایز نقدی اهداء خواهد شد.

مسابقه دو‌های خیابانی به منظور ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی در بین گروه‌های مختلف جامعه برگزار می شود و موجب انگیزه و کشف استعداد‌های برتر این رشته مادر می‌شود.