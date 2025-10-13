پخش زنده
فیلم مستند «شگرد» به کارگردانی جعفر صادقی موفق به کسب جایزه از چهل و سومین دوره جشنواره بینالمللی آثار ورزشی سینمایی و تلویزیونی میلان ایتالیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، موسسه رمیاران حیات وحش به همراه محیطبانان پارک ملی صیدوا، موفق به کسب جایزه بینالمللی محیطبانی در کنگره جهانی حفاظت از طبیعت شدند. همچنین در این کنگره ، جمهوری اسلامی ، به پاس برنامهریزی ملی در راستای حفاظت از تنوع زیستی، موفق به دریافت مدال افتخار شد.
فیلم مستند «اِسیکسهای فرانک گری» به کارگردانی سیدنی پولاک، روز دوشنبه، ۲۱ مهرماه در دانشگاه شیراز به نمایش درمیآید.