شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در اقدامی نوآورانه ، موفق به ارائه راهکاری علمی برای استفاده مجدد از مولکولارسیو‌های مستعمل شد؛ اقدامی که افزون بر کاهش آثار زیست‌محیطی، به تولید بتن سبک و انتشار مقاله‌های علمی بین‌المللی انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در همکاری مشترک میان این شرکت و دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان، مولکولارسیو‌های مستعمل که در چرخه سه ساله پالایشگاه حدود ۴۵۰ تن از آنها تولید می‌شود، قابلیت جایگزینی تا ۱۵ درصد به جای سنگدانه و ۵ درصد به جای سیمان در تولید بتن سبک را دارند.

این دستاورد ضمن صرفه‌جویی در مصرف منابع معدنی و مدیریت پسماند، افق تازه‌ای برای تولید مصالح ساختمانی در کشور گشوده و الگویی قابل تعمیم برای سایر صنایع گازی و پتروشیمی کشور به‌شمار می‌رود.

نتایج این پژوهش که در قالب مقالات علمی بین‌المللی (ISI) منتشر شده است سبب ارتقای جایگاه پژوهشی و نوآورانه شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و دانشگاه خاتم‌الانبیا در سطوح ملی و بین‌المللی می‌شود.

پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس با تکیه بر ظرفیت علمی و نخبگانی کشور، بار دیگر گامی مؤثر برای تحقق اقتصاد سبز و ارتقای دانش فنی ملی برداشته است؛ حرکتی که می‌تواند به الگویی ماندگار در مسیر صنعت سبز ایران بدل شود.