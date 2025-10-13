فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از دستگیری سارق لوازم و اشیاء از مشاعات ساختمان‌ها و اعتراف آن به ۸ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ " حسین کیانمهر " فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد گفت: در پی افزایش شکایات شهروندان مبنی بر سرقت لوازم و اشیاء از مشاعات ساختمان‌ها نظیر پارکینگ، انباری و راه پله‌ها در مناطق مختلف شهرستان محمودآباد رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل پرونده و انجام تحقیقات گسترده میدانی و پلیسی توسط کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی، سرنخ‌هایی از فعالیت سارق یا سارقین سرقت مشاعات ساختمان به دست آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد تصریح کرد: با بهره گیری از شگرد‌های پلیسی و پس از شناسایی دقیق محل اختفای متهم، در عملیات جداگانه، منسجم و ضربتی شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم ۳۳ ساله پس از انتقال به مقر انتظامی و در بازجویی‌های تخصصی به ۸ فقره سرقت لوازم و اشیاء از مشاعات ساختمان‌ها در مناطق مختلف روستای اعتراف کرد.

سرهنگ کیانمهر در پایان گفت: این فرد عمدتا سیم مسی کولر، کنتور آب و برق، ابزارآلات و دیگر اشیاء قابل حمل را از پارکینگ‌ها و انباری‌ها به سرقت برده که ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.