۲۴۱ واحد خون سالم در طرح «حمایت ماندگار» به بیماران نیازمند در شهرستان ارسنجان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر عامل جمعیت هلالاحمر فارس گفت: طرح «حمایت ماندگار» با مشارکت مردم نیکوکار شهرستان ارسنجان درمهر ماه برگزار شد.
حسین درویشی افزود: این اقدام بشردوستانه با همکاری تیم سیار انتقال خون استان فارس و با حضور داوطلبان واهداکنندگان خون انجام و ۲۴۱ واحد خون سالم اهدا شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر فارس بیان کرد: اهدای خون، جلوهای از نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی است و اجرای طرح «حمایت ماندگار» زمینهای برای نجات جان بیماران و گسترش فرهنگ یاریرسانی در جامعه فراهم کرده است.