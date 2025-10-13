به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر فارس گفت: طرح «حمایت ماندگار» با مشارکت مردم نیکوکار شهرستان ارسنجان درمهر ماه برگزار شد.

حسین درویشی افزود: این اقدام بشردوستانه با همکاری تیم سیار انتقال خون استان فارس و با حضور داوطلبان واهداکنندگان خون انجام و ۲۴۱ واحد خون سالم اهدا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس بیان کرد: اهدای خون، جلوه‌ای از نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و اجرای طرح «حمایت ماندگار» زمینه‌ای برای نجات جان بیماران و گسترش فرهنگ یاری‌رسانی در جامعه فراهم کرده است.