رقابت‌های مرحله نهایی کسب سهمیه کاراته قهرمانی جهان با حضور ۵۴۹ ورزشکار از ۱۰۵ کشور، به میزبانی پاریس برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های مرحله نهایی کسب سهمیه کاراته قهرمانی جهان با حضور ۵۴۹ ورزشکار از ۱۰۵ کشور، ۲۵ تا ۲۷ مهر به میزبانی پاریس فرانسه برگزار می‌شود تا ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه جهانی نشده‌اند؛ شانس خود را در این مسابقات امتحان کنند.

قرار است بر اساس اعلام فدراسیون جهانی کاراته، در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی بانوان و آقایان، ۸ ورزشکار سهمیه قهرمانی جهان مصر را کسب کنند.

در رقابت‌های پاریس بیشترین آمار ثبت نام در وزن ۶۷- کیلوگرم با ۵۸ ورزشکار و کمترین آمار نیز به کاتا انفرادی بانوان با ۳۷ ورزشکار اختصاص دارد.



برنامه رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۲۵ مهر:

کومیته اوزان ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم بانوان

کومیته اوزان ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم آقایان

یکشنبه ۲۶ مهر:

کاتا انفرادی بانوان و آقایان

کومیته وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان و وزن ۶۰- کیلوگرم آقایان

دوشنبه ۲۷ مهر:

کومیته اوزان ۵۵- و ۶۱- کیلوگرم بانوان

کومیته اوزان ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم آقایان

نمایندگان کشورمان برای کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان امروز راهی فرانسه شدند.