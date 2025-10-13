به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی ،محمد مرادی گفت: همایش روز ملی پارالمپیک در اراک با عنوان جشن اراده های بزرگ و باحضور پر شور جانبازان و معلولان ورزشکار در سالن دو هزار نفری شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

او هدف از برگزاری این همایش را توجه ویژه به جامعه جانبازان و توان یابان دانست و گفت: حضور پنج قهرمان استان در تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشور نشان از عزم جدی ورزشکاران معلول و جانباز استان در کسب عناوین قهرمانی دارد.