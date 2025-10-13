پخش زنده
مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه شهید چمران اهواز از پذیرش ۴۵۰ دانشجوی بینالملل در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر رحیم موسوینیا ، درباره هدفگذاری سازمان دانشجویان برای جذب دانشجویان بینالملل، اظهارکرد: یکی از اهداف سازمان امور دانشجویان جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بینالملل در دانشگاههای سراسری کشور است.
وی افزود: در راستای این هدفگذاری و در سال تحصیلی گذشته، ۲۵۰ دانشجوی بینالملل در دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شدند و در سال تحصیلی پیشرو نیز امکان تحصیل ۴۵۰ دانشجوی بینالملل در این دانشگاه، فراهم شده است.
مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه شهید چمران اهواز، درباره رشتههای پرتقاضا از سوی دانشجویان بینالملل بیان کرد: بسیاری از دانشجویان علاقهمند به زبان و فرهنگ کشورمان، در رشته «زبان و ادبیات فارسی» تحصیل میکنند، اما در نهایت انتخاب رشته دانشجویان براساس بازار کار کشور مبدا انجام میشود.
وی با اشاره به جذب بیشترین تعداد دانشجو از کشور عراق گفت: با توجه به مرزهای مشترک، قرابت فرهنگی و همجواری با استانهای جنوبی کشور عراق از جمله «ذیقار»، «بصره» و «میسان»، بیشترین تعداد دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز از این استانها هستند؛ البته از شهرهای «بغداد»، «کربلا» و «بابل» نیز متقاضی تحصیل وجود دارد.
مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به استفاده از ظرفیت مرکز «آزفا» دانشگاه، ادامه داد: با توجه به تاکید بر آموزش زبان فارسی به دانشجویان بینالملل، متقاضیان پیش از آغاز سال تحصیلی، به منظور فراگیری زبان فارسی به مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) معرفی میشوند. البته برای تسهیل آموزش زبان فارسی، شعبهای از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، در شهر «العماره» کشور عراق ایجاد شده است که میتواند فرآیند آموزش زبان فارسی را تسهیل کند.
موسوینیا یادآور شد: همچنین دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف تعامل در زمینههای علمی و فناوری با کشورهای مختلف اروپایی و کشورهای همسایه، چندین تفاهمنامه همکاری منعقد کرده است.
وی با اشاره به انعقاد ۱۴ تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاههای کشور عراق گفت: بیشترین همکاری با دانشگاههای این کشور در حوزه اعزام دانشجو و ارائه فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری، برگزاری همایشهای علمی مشترک، راهاندازی مجلات و... است.
مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: از ابتدای فعالیت این دفتر تاکنون، ۴۵ تفاهمنامه همکاری با کشورهای مختلف منعقد شده است.