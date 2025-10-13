پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از کشف ۲۰۰۰ لیتر سوخت از نوع نفت سفید در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ " محسن سلیمانی " با اعلام این خبرگفت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی اعلام خبری مبنی بر تردد خودروی نیسان وانت آبی رنگ حامل سوخت قاچاق بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
ماموران پلیس آگاهی این خودرو را که در حال تردد در راههای مواصلاتی شهرستان بوده متوقف و راننده خودرو را دستگیر کردند و همچنین سوخت مکشوفه که ۲۰۰۰ لیتر نفت سفید بوده به شرکت نفت شهرستان دلالت گردید.
سرهنگ سلیمانی در پایان با اشاره به این که پرونده در این خصوص تشکیل و درحال رسیدگی میباشد از شهروندان خواست: در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.