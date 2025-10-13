معاون توسعه صادرات مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو، گفت: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بالایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعت آب و برق دارد و بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، ارزش این صادرات بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا سلامت در آیین افتتاح کارگاه بین‌المللی مدیریت عرضه و تقاضای آب در اهواز با اشاره به حضور نمایندگان کشور‌های نیجریه، تانزانیا، موریتانی، الجزایر و عراق در این کارگاه اظهر کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده در تهران نشست‌هایی میان شرکت‌های ایرانی و نمایندگان این کشور‌ها با محور توسعه همکاری‌های اقتصادی برگزار شود تا ظرفیت‌های دو طرف در حوزه آب و برق و خدمات فنی و مهندسی به‌صورت ملموس‌تر بررسی شود.

او افزود: ایران در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های سدسازی، احداث نیروگاه‌های برق‌آبی، انتقال و توزیع آب، و نیز صادرات برق به کشور‌های همسایه از جمله آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، عراق، افغانستان و پاکستان، تجربه‌های موفقی دارد. همچنین مطالعات اتصال الکتریکی ایران و قطر از طریق کابل زیر دریایی نیز از پروژه‌های بزرگ در دست انجام است.

معاون وزارت نیرو عنوان کرد: در حال حاضر همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه تبادل برق و اجرای طرح‌های مشترک انرژی میان ایران، آذربایجان و روسیه در دست انجام است. همچنین طرح‌هایی در حوزه پایش هوشمند رودخانه ارس، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و احداث نیروگاه‌های مرزی با کشور‌های منطقه در حال پیگیری است.

سلامت با اشاره به روند رشد صادرات خدمات فنی مهندسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۰ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق صادر شده و بیش از ۳۷۵ میلیون دلار صادرات کالا و تجهیزات در این بخش به ثبت رسیده است. با احتساب داده‌های غیررسمی، میزان واقعی صادرات ایران در این صنعت حدود دو برابر آمار ثبت‌شده است.

او تأکید کرد: هدف ما این است که از طریق همکاری با کشور‌های آفریقایی و آسیایی، صادرات خدمات فنی مهندسی، تجهیزات و حتی مدل‌های سرمایه‌گذاری مشترک را توسعه دهیم. حضور نمایندگان کشور‌های دوست در این کارگاه فرصتی ارزشمند برای شناخت ظرفیت‌های متقابل و گسترش روابط اقتصادی در حوزه آب و برق است.