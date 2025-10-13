پخش زنده
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: اگر خلیج فارس و تنگه هرمز برای کشتیهای ایرانی امن نباشد، برای هیچ کشوری امن نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد صالح جوکار در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اقدامات آمریکاییها و برنامه این کشور برای ایجاد مزاحمت در مسیر تردد کشتیهای ایرانی گفت: هرگونه مزاحمت برای کشتیهای ایرانی آغاز گرفتاری برای آمریکاییها خواهد بود.
وی افزود: اگر خلیج فارس و تنگه هرمز برای کشتیهای ایرانی امن نباشد، قطعاً برای هیچ کشوری امن نخواهد بود.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس تصریح کرد: آمریکاییها که مواضع اینچنینی را علیه ایران دارند، خودشان به خوبی نسبت به توانمندی جمهوری اسلامی ایران واقف هستند.
جوکار خاطرنشان ساخت: در جنگ ۱۲ روزه، آمریکاییها التماسی نبود که به ایران برای توقف آتش نکنند و بارها به ایران خواهش و التماس کردند تا آتش خود علیه رژیم صهیونیستی را متوقف کند.
وی ادامه داد: به اذعان مقامات آمریکایی، در جنگ ۱۲ روزه یکسوم تلآویو با خاک یکسان شده بود.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس اظهار داشت: امیدوارم آمریکاییها از جنگ ۱۲ روزه درس گرفته باشند و برای خود و دیگران هزینه نتراشند.