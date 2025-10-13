پخش زنده
به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، کتابخانه غازی خسروبیگ سارایوو با همکاری شهرداری منطقه نوویگراد با برگزاری برنامه پخش فیلم مستند، یاد این شاعر بلندآوازه ایرانی را گرامی میدارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، در این برنامه فیلم مستند "دیوان سارایوو؛ سفرنامه یک نسخه خطی" در سالن سینمای شهرداری نووی گراد به نمایش در خواهد آمد.
فیلم مستند «دیوان سارایوو؛ سفرنامه یک نسخه خطی» روایت روند مرمت نسخه خطی ارزشمند دیوان حافظ کتابخانه غازی خسروبیگ سارایوو در سال ۱۴۰۳ در مشهد است.
این فیلم مستند با همکاری جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین، اداره کل همکاریهای رسانهای و فضای مجازی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آستان قدس رضوی و پیگیری رایزن فرهنگی سفارت کشورمان در دو کشور بوسنی و هرزگوین و ایران تهیه شده است.