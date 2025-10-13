به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدصادق امیرعشایری در آیین کلنگ زنی توسعه بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد با بیان اینکه فاز نخست پروژه بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد به پایان رسیده، افزود: تاکنون کل طرح ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به رفع موانع مربوط به ماده ۲۳ این پروژه افزود: با تخصیص ردیف بودجه مستقل، مناقصه فاز دوم و نهایی این بیمارستان به‌زودی برگزار می‌شود.

به گفته فرماندار ویژه مهاباد، در این مناقصه ۱۶ پیمانکار شرکت کرده‌اند که در نهایت چهار پیمانکار به مرحله نهایی معرفی و یکی از آنها توسط کمیسیون مربوطه انتخاب خواهد شد.

وی همچنین با انتقاد از جامعه پزشکی مهاباد گفت: بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد حدود سه سال است بدون رئیس اداره می‌شود؛ در حالی که این شهرستان بیش از ۲۰۰ پزشک عمومی، متخصص و فوق‌تخصص دارد، اما هنوز هیچ‌کدام مسئولیت اداره بیمارستان را نپذیرفته‌اند.

امیرعشایری در ادامه با اشاره به آغاز ساخت بخش جدید مراقبت‌های ویژه (ICU) در بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: ایجاد زیرساخت‌های درمانی از وظایف دولت است، اما در مهاباد، خیرین سلامت با حس مسئولیت اجتماعی وارد عمل شده‌اند که جای تقدیر دارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد نیز در این آیین اعلام کرد: بخش جدید ICU در زمینی به مساحت ۲۲۰ مترمربع احداث خواهد شد و شامل چندین بخش مجزا است.

به گفته حلاج‌زاده، یکی از خیرین سلامت مهاباد تاکنون ۵۰ میلیارد ریال به عنوان آورده اولیه تأمین کرده است، اما برای تکمیل و تجهیز کامل این بخش بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با قدردانی از از تلاش جامعه خیرین سلامت مهاباد، افزود: توسعه بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) تأثیر مهمی در بهبود خدمات درمانی، نگهداری از بیماران و افزایش رضایت همراهان دارد.

بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های آذربایجان‌غربی است که در حال حاضر با ۳۰۱ تخت فعال و چند برابر ظرفیت اسمی خود به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد. این بیمارستان علاوه بر مهاباد، بیماران شهر‌های جنوبی استان را نیز پذیرش می‌کند و سالانه بیش از ۱۹۰ هزار بیمار در آن مورد درمان قرار می‌گیرند.