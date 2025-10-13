عملیات بازسازی ۳۶ واحد مسکن مددجویی به همت گروه جهادی شهدای دزفول و کمیته امداد بخش سردشت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسوول گروه جهادی شهدای دزفول در آیین آغاز این عملیات در بخش سردشت دزفول گفت: گروه جهادی شهدای دزفول کار خود را از ۱۰ سال پیش با شعار «از مردم، برای مردم، کنار مردم» آغاز کرده و در این مدت در کنار مردم ایستاده است.

حجت الاسلام اکبر هاوندی افزود: این گروه جهادی در حوزه‌های محرومیت زدایی به معنای واقعی کلمه گام‌های بسیار خوبی برداشته و توسط مسوولان استانی و شهرستانی مورد تجلیل قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی اقداماتی که توسط این گروه جهادی انجام می‌شود مردمی است و کمتر از یک درصد از هزینه‌ها توسط اعتبارات دولتی تامین می‌شود.

مسوول گروه جهادی شهدای دزفول بر ضرورت توجه به بخش‌های محروم سردشت و شهیون تاکید کرد و گفت: برای نخستین بار، ایجاد ۱۷ پایگاه ازدواج آسان در دزفول آغاز شده و طی روز‌های گذشته سومین پایگاه ازدواج شروع به کار کرده است.

وی به برگزاری جشن ازدواج ۳۱۲ زوج در آستان متبرک سبزقبا (ع) اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۴۷ نفر از این زوج‌ها راهی مشهد مقدس شده‌اند.

حجت الاسلام هاوندی افزود: امید است در آینده نزدیک یک پایگاه ازدواج آسان نیز در بخش سردشت راه اندازی شود.

وی حمایت از زوج‌های نابارور را از دیگر اقدامات این گروه جهادی عنوان و اظهارکرد: سال گذشته ۱۴۲ نفر در بخش سردشت دزفول بیمه شدند که هفت نفر از آنها دوقلوزایی داشتند امیدواریم این آمار به ۴۰۰ نفر برسد.

مسوول گروه جهادی شهدای دزفول به مشکلات و محرومیت‌های فراوان بخش سردشت اشاره کرد و گفت: امید است با برداشتن قدم‌های خوبی در این بخش، دل مردم شاد شود.

بخشدار سردشت دزفول نیز در این آیین با قدردانی از افرادی که با دست خالی اقدام به محرومیت زدایی می‌کنند، بیان کرد: بخشداری سردشت نیز آماده همکاری در راستای محرومیت زدایی و ساخت و ساز است.

تورج بختیاری با اشاره به بودجه محدود دولت افزود: اگر این گروه‌های جهادی نباشند معضلات فراوانی باقی می‌ماند؛ پای کار بودن گروه‌های جهادی و انقلابی در شرایط سخت اقتصادی جای قدردانی دارد.