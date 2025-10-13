پخش زنده
تیمهای حاضر در مسابقات کانوپولو زیر ۲۱ سال قهرمانی کشورمان، رقبای خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کانوپولو پسران زیر ۲۱ سال قهرمانی کشور، امروز و فردا ۲۱ و ۲۲ مهر در استخر شهید رسولی نوشهر برگزار می شود.
۹ تیم اردبیل، تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، مازندران، البرز و لرستان در این دوره از مسابقات حاضر هستند.
جلسه سرپرستان تیمها با انجام قرعهکشی برگزار شد و تیمهای حاضر در ۳ گروه قرار گرفتند.
گروه A: البرز، زنجان، اردبیل
گروه B: تهران، کرمانشاه، همدان
گروه C: مازندران، آذربایجان شرقی، لرستان
تیمها امروز در دور گروهی به مصاف یکدیگر میروند.