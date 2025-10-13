۶۳ واحد خون به همت خانه هلال شهر بهمن به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی سعادتمند رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: در راستای اجرای برنامه کاروان سلامت، طرح اهدای خون با همکاری خانه هلال شهر بَهمن و پایگاه انتقال خون و بسیج این شهرستان برگزار شد.

مردم نوع‌دوست و خیراندیش شهر بَهمن با حضور پرشور خود در این برنامه، با اهدای خون، زندگی دوباره‌ای به بیماران نیازمند بخشیدند.

هدف از اجرای این اقدام بشردوستانه، ترویج فرهنگ اهدای خون، ارتقای سلامت عمومی و گسترش روحیه همدلی و نوع‌دوستی در میان مردم است.