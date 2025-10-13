جشنواره روستا، عشایر و قنات هم در روستای حمزه‌ای بم با هدف عرضه محصولات روستائیان و عشایر و همچنین معرفی بازی‌های بومی و محلی برگزار شد.

به گزرش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این مراسم، وحدت عیدی، فرماندار بم گفت: جشنواره با هدف نمایش توانمندی‌های روستایی و عشایری و همچنین معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه برگزار شد و در این جشنواره بیش از ۲۰ غرفه از سه بخش دهبکری، بروات و مرکزی، تولیدات محلی و دستاورد‌های روستایی را به نمایش گذاشتند.

وحدت عیدی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویداد‌هایی در ایجاد نشاط اجتماعی افزود نمایش ظرفیت‌های بومی و ترویج فرهنگ اصیل روستایی است. این‌گونه برنامه‌ها نه تنها باعث تقویت همدلی در جامعه می‌شود بلکه فرصتی برای معرفی توان واقعی مردم منطقه به بازدیدکنندگان از اهداف اصلی است.

