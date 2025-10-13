شمار اعضای حزب سبز انگلیس که پس از نمایندگان مستقل مجلس عوام انگلیس، پیشتاز حمایت از حقوق ملت فلسطین در این مجلس انگلیس بوده است به بالاترین میزان از تاریخ تاسیس و به یکصد هزار نفر رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، حزب سبز انگلیس از نخستین روز‌های تهاجم اسراییل به غزه علیه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در مجلس انگلیس موضع گیری کرد و توقف نسل کشی اسراییل در غزه و قطع حمایت تسلیحاتی دولت انگلیس از اسراییل را خواستار شد.

ماه گذشته اعضای این حزب در انتخابات درون حزبی "زاک پولانسکی" (Zack Polanski) را به رهبری این حزب برگزیدند، فردی که خود یهودی است، اما نشان داد مواضع تند‌تر نسبت به اسراییل و اقداماتش علیه فلسطینیان دارد.

روزنامه گاردین نوشت از ماه گذشته که "زاک پولانسکی" به رهبری حزب سبز انگلیس رسید، شمار اعضای این حزب، حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و به بیش از یکصد هزار نفر رسید.

به نوشته این روزنامه، با توجه به این که شمار اعضای حزب لیبرال دموکرات‌ها (سومین حزب بزرگ انگلیس) به ۸۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است، اکنون حزب سبز از این حزب بیش‌تر عضو دارد.

گاردین افزود: با ادامه این روال، شمار اعضای حزب سبز از حزب محافظه کار نیز بیش‌تر خواهد شد که حدود ۱۲۰ هزار عضو دارد.

به نوشته گاردین، افزایش شمار اعضای حزب سبز، به معنای احتمال افزایش موفقیت آنان در انتخابات انگلیس نیست.

به نوشته این روزنامه، در دوران رهبری جرمی کوربین بر حزب حاکم کارگر انگلیس، شمار اعضای این حزب به بیش از ۵۰۰ هزار نفر رسید، اما وی در دو انتخابات، ناکام ماند.

گاردین نوشت: شماری از اعضای حزب کارگر، از افزایش شمار اعضای حزب سبز نگرانند و به ویژه معتقدند این حزب در انتخابات محلی ماه می‌سال آینده ممکن است بخشی از آرای حزب کارگر، به ویژه در شهرداری‌های لندن را به دست آورد.