اجرای طرح ملی استانداردسازی نشانی‌ها از اولویت‌های اصلی پست بوشهر

مدیرکل پست استان بوشهر گفت: با هدف هوشمندسازی خدمات پستی، طرح ملی استانداردسازی نشانی‌ها شامل هویت‌بخشی به افراد از طریق کد ملی، هویت‌بخشی به مکان‌ها به‌وسیله کدپستی و سامان‌دهی کسب‌وکار‌های اینترنتی مبتنی بر وب در استان اجرا می‌شود.