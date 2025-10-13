بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، جهانشیر بارگاهی در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته پست از پیشرفت گسترده در هوشمندسازی خدمات پستی و استانداردسازی نشانیها در استان خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد مرسولات در بوشهر بهصورت موفق توزیع میشوند و مشکلات موجود در این حوزه، بیشتر به نقص یا اشتباه در آدرس مربوط است.
وی از هوشمندسازی خدمات پستی خبر داد و افزود: طرح مهم و ملی “جی نف” (استانداردسازی نشانیها) یکی از اولویتهای اصلی پست بوشهر است. این طرح سه محور اصلی دارد که شامل هویتبخشی به افراد از طریق کد ملی، هویتبخشی به مکانها بهوسیله کدپستی، و شناسایی و ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی مبتنی بر وب است.
مدیرکل پست استان بوشهر اظهار کرد: با اجرای این طرح، هر فرد در هر نقطه کشور دارای نشانی استاندارد و کد پستی منحصربهفرد خواهد شد و مرسولات با دقت و سرعت بالاتر و با ضریب خطای کمتر به دست گیرنده میرسند.
وی با اشاره به احراز هویت هوشمند گیرندگان، گفت: در فرآیند تحویل مرسوله، کد تأیید برای مشتری ارسال میشود و تنها با ثبت آن از سوی گیرنده، تحویل نهایی انجام میشود این روش، اعتماد و دقت شبکه را افزایش داده است.
بارگاهی از اتصال خدمات پستی به سکوهای محلی خبر داد و افزود: برای مثال در نرم افزار“بله”، همه مراحل ارسال تا تحویل مرسوله برای مشتری اطلاعرسانی میشود که موجب افزایش رضایت مردم شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در زمان حاضر بیشاز ۹۰ درصد از مرسولات دارای آدرس استاندارد با موفقیت توزیع میشوند و مرسولاتی که به مقصد نمیرسند معمولاً به علت نقص در آدرس (پلاک، نام معبر یا کدپستی) یا عدم حضور گیرنده در محل بوده و ربطی به عملکرد پست ندارد.
مدیرکل پست استان بوشهر با اشاره به توسعه خدمات در مناطق دورافتاده، افزود: در سال جاری، بیشتر نامهرسانهای فعال در روستاهای بالای صد خانوار استان به دستگاههای هوشمند PDA مجهز شدهاند تا تحویل مرسوله بهصورت لحظهای ثبت و برای فرستنده تأیید شود این گام بزرگی در هوشمندسازی روستایی است.
وی برنامه آینده پست در نیمه دوم سال را ادامه مسیر تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد و گفت: هدف ما کاهش زمان توزیع و افزایش دقت و رضایت کاربران است که با بهرهگیری از فناوریهای جدید، ارتباط بین مردم و شبکه پستی سریعتر و قابل پیگیریتر از قبل خواهد شد.
بارگاهی در پایان ضمن تبریک هفته پست به کارکنان این حوزه در سراسر کشور، بر اهمیت تعامل رسانهها در تبیین خدمات نوین پستی تأکید و اظهار کرد: پست در بوشهر با نگاه توسعه هوشمند، در مسیر تحقق دولت الکترونیک گام برداشته است.