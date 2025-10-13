پخش زنده
رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به افزایش ۵ درصدی تصادفات فوتی، از فوت روزانه سه نفر در محورهای ترافیکی خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به روند تصادفات در خوزستان اظهار کرد: متاسفانه تصادفات فوتی خوزستان در ۱۰ سال اخیر روند افزایشی داشته است که در شش ماهه امسال نیز روند فوتیها در تصادفات ۵ درصد افزایش داشته است. به صورت میانگین روزانه در جادههای خوزستان سه نفر فوت میکنند.
وی افزود: منشاء اصلی این حوادث به ترتیب سرعت غیر مجاز، خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو و همچنین سبقتهای غیرمجاز است.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: حدود ۱۹ هزار کیلومتر راه در خوزستان وجود دارد و رتبه اول راه روستایی و رتبه پنجم راه فرعی را داریم، اما شرایط راههای این استان متناسب با این جریان ترافیک نیستند.
رحیمی با بیان اینکه راههای بزرگراهی اشباع شدهاند، گفت: مسیر اهواز - اندیمشک، یکی از مسیرهای پر چالش ما حوزه تصادفات برون شهر استان خوزستان است، به نحوی که فراوانی کشته در این ۱۴۰ کیلومتر مسیر در مقیاس کیلومتری شاید رتبه اول کشوری را داشته باشد و بیشترین حجم تردد روزانه در این مسیر و آن هم از نوع تردد ترانزیتی را داریم.
وی بیان کرد: محورهای مهم دیگر از جمله شوشتر - دزفول، دزفول - شوشتر، اهواز - خرمشهر، خرمشهر به اهواز، مسیر رامشیر به ماهشهر، ایذه - دزپارت، سه راه غیزانیه تا هفتکل نیز چالش دارند. با وجودی که در مسیر سه راه غیزانیه به هفتکل، پروژه در حال انجام است، اما اقدام موثری که در زمینه مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی کمک کند، انجام نشده است.
رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به سوختن سرنشینان یک خودرو در پی برخورد با لوله آب و آتش گرفتن خودرو در روز شنبه ۱۹ مهر، گفت: با وجود این شرایط باید از مردم بخواهیم قانون را رعایت کنند؛ کاربران ترافیکی هم بی محابا رانندگی کرده و به رانندگی آنها به نحوی است که تصادف را انتخاب میکنند.
رحیمی بیان کرد: زمانی که میدانیم خودرو، در شرایط عادی نیز با این سرعت، ظرفیت توقف را ندارد، ما با هدف و با انتخاب خودمان به سمت حادثه میرویم. با توجه به شرایط راهها و ایمنی خودرو، در خوزستان ریسک بالای حادثه از طرف کاربران ترافیک پذیرفته شده است.
وی با اشاره به انجام بیش از یک میلیون تردد در روز در راههای خوزستان گفت: پلیس در حال تلاش برای برخورد با متخلفین است، اما سهم برخورد، نسبت به تخلفات ناچیز است.
رئیس پلیس راه خوزستان با بیان اینکه فراوانی کشتههای تصادفات در تصادفات برون شهری مربوط به کاربران خوزستانی است، بیان کرد: سهم تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی و همچنین تصادف عابر پیاده در جادههای برون شهری زیاد است؛ با توجه به وجود شهرهای اقماری، شهرکها و روستاهای متعددی در طول مسیرهای اصلی، شاهد تردد عابران پیاده در این مسیرها هستیم.
وی با بیان اینکه سهم کشته عابر پیاده در تصادفات عابر پیاده در جادههای برون شهرهای استان، ۱۸ درصد است، گفت: تصادفات عابرپیاده در جادههای برون شهری خوزستان ۱۴ درصد از میانگین کشوری بیشتر است که نشان میدهد، علاوه بر آرام سازی و آشکارسازی محلهای مسکونی، باید رانندگان بیشتر دقت کنند.
رحیمی با اشاره به روند تصادفات موتورسواران در راههای خوزستان بیان کرد: در حوزه تصادفات موتورسیکلت هم ۴ درصد نورم کشوری بالاتر است که با توجه به استقبال زیاد استفاده از موتورسیکلت در خوزستان، این وضعیت طبیعی است. بیشترین علت این تصادفات فوتی در حوزه موتورسواران به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و رانندگی بدون روشنایی کافی است.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: با توجه به صنعتی بودن خوزستان و همزمان با آغاز کشت پاییزه، اصطکاک تردد ادوات کشاورزی، وانت بارها و موتورسیکلتسواران در شبکه معابر به ویژه معابر فرعی و روستایی و تلاقی زمینهای کشاورزی با مسیرهای اصلی، افزایش پیدا میکند، بنابراین دستگاههایی که با کشاورزان ارتباط دارند، باید نکات آموزشی را به این افراد ارائه دهند. در فصل کاشت و برداشت هم با افزایش تصادفی در استان مواجه هستیم که امیدواریم امسال این روزها مدیریت شوند.
وی توضیح داد: متولیان امر باید روند اجرای پروژههای عمرانی در استان را تسریع دهند تا سطح راههای یک طرفه در محورهای اصلی و پرحادثه ارتقا پیدا کند و با ضریب اصطکاک کمتری ترددها را مدیریت کنیم.