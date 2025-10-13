پخش زنده
خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون از سهمیه حج تمتع استفاده نکردهاند، پس از نام نویسی تا ۲۳ مهر، در ماه ذی الحجه سال آینده به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان گفت: خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون از سهمیه حج تمتع استفاده نکردهاند، میتوانند برای نام نویسی، تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۲۳ مهرماه، به واحد فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود مراجعه و در موسم حج سال ۱۴۰۵ به حج تمتع اعزام شوند.
محمد رضا داوطلب با بیان اینکه اولویت نام نویسی به ترتیب با والدین شهدا، جانبازان ۷۰ درصد، همسران آنها و همسران شهدا است ، افزود: همچنین جانبازان و آزادگان ۵۰ تا ۶۹ درصد، همسران آنها و فرزندان شهدا، جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد و همسران آنها و جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران آنها در الویتهای بعدی تشرف به سرزمین وحی قرار دارند.
وی گفت: داشتن گذرنامه با اعتبار یک ساله، برخورداری از سلامتی کامل و داشتن هزینه سفر برای سفر حج تمتع جامعه ایثارگری الزامی است.
داوطلب گفت: خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان برای دریافت آخرین اخبار مربوط به جامعه ایثارگری ، به کانال اطلاع رسانی ایتا به نشانی isaar_razavi @ مراجعه کنند.