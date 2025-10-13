پخش زنده
بانوان ورزشکار خراسان رضوی به رقابتهای کبدی آسیایی جوانان ۲۰۲۵ اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به گزارش روابط عمومی هیأت کبدی استان خراسان رضوی، سمانه افخم به عنوان مربی آنالیزور تیم ملی کبدی و فاطمه عباسزاده به عنوان بازیکن این تیم، از استان خراسان رضوی برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ انتخاب شدند.
این رقابتها از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (مصادف با ۲۶ مهر تا اول آبان ۱۴۰۴) در شهر منامه، پایتخت کشور بحرین برگزار خواهد شد.
محسن سردار، سرپرست هیأت کبدی استان خراسان رضوی، با اشاره به این انتخاب شایسته، حضور دو نماینده از استان در ترکیب تیم ملی را نشانهای از ظرفیتهای ارزشمند ورزش بانوان خراسان رضوی در عرصههای ملی و بینالمللی دانست.