سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این استان با تولیدی افزون بر ۴۸۲ هزار تن لیمو شیرین، سهمی ۸۶ درصدی از کل تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت لیموشیرین در قطب تولید این محصول در کشور خبر داد و گفت: فارس با تولیدی افزون بر ۴۸۲ هزار تن لیمو شیرین، سهمی ۸۶ درصدی از کل تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است.

احد بهجت حقیقی افزود: برداشت لیموشیرین در استان فارس از سطحی نزدیک به ۱۲ هزار هکتار از مهر ماه آغاز شده است و تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

او با بیان جایگاه ممتاز فارس در تولید و تنوع محصولات باغی بیان کرد: بیشترین سطح زیرکشت و تولید لیموشیرین در کشور در استان فارس قرار دارد و شهرستان‌های جهرم و قیروکارزین به‌عنوان قطب‌های اصلی تولید این محصول هستند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با بیان نقش اقتصادی این محصول، ادامه داد: لیموشیرین تولیدی استان فارس علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به استان‌های دیگر و کشور‌های همسایه نیز صادر می‌شود.

بهجت حقیقی اضافه کرد: اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی باغ‌ها، توسعه تولید در محیط سایبان، اصلاح تراکم کاشت، تولید نهال سالم و گواهی‌شده و افزایش نظارت‌های فنی در فرآیند تولید و برداشت، از جمله برنامه‌های توسعه‌ای در دست اجرا این سازمان برای حفظ و ارتقای جایگاه لیموشیرین است.