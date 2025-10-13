پخش زنده
امروز: -
مرمت کلیسای تاریخی غوکاس در بویین میاندشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رییس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بویین میاندشت گفت: پیشبینی میشود تا ۲ ماه آینده عملیات مرمت و بهسازی این کلیسای تاریخی به پایان برسد.
جواد فرهادی بابیان اینکه حدود ۱۰ سال قبل نیز تعمیراتی در این بنا انجامشده، ادامه داد: این عملیات مرمتی شامل دیوارهای بیرونی بنا و محوطه درونی کلیسا است که به همت مرمتگران منطقه آغازشده است.
او افزود: این عملیات مرمتی با همکاری بنیاد مسکن شهرستان و با ۱۰ میلیارد ریال هزینه آغازشده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بوئین میاندشت تأکید کرد: اقدامات اولیه برای ثبت ملی کلیسای غوکاس توسط اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان انجامشده و پرونده آن برای صدور شماره ثبت ملی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسالشده است تا این اثر تاریخی بهطور رسمی در فهرست آثار ملی کشور قرار گیرد.
کلیسای غوکاس یادگاری ارزشمند از دوران صفوی ۵۰۰ متر وسعت و ۳۰۰ مترمربع زیربنا داردو برروی ۱۲ ستون چوبی استوار وازخشت، گل وسنگ و چوب ساخته شده است.