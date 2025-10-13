پخش زنده
اردوی آمادگی تیم ملی پاراتیراندازی در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی متصل به اعزام تیم ملی پاراتیراندازی (آقایان و بانوان) برای حضور در مسابقات جام جهانی العین امارات ۲۰۲۵، از ۲۲ مهر تا یکم آبان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
مهسا حاجی محمدی (تهران)، زهرا جعفری (آذربایجان غربی)، محمدرضا امینی (سمنان)، مجید بابایی (مرکزی) در ماده تفنگ، سید محمدرضا میرشفیعی (تهران)، فائزه احمدی (اردبیل)، نسرین شاهی، نجمه سعادتی نسب، مصطفی خادم عبدل آبادی (خراسان رضوی)، رسول حجاریان (اصفهان) در ماده تپانچه در این اردو به تمرین میپردازند.
کادرفنی:
مربی تپانچه: فتح اله دلفانی خان (لرستان)
مربی تفنگ: زینب آقاعلیاکبری (تهران)
مربی مدعو: نرگس کولی وند (قم)
سرپرست: افشین عزیزیان (گیلان)
مربی فرهنگی: محمد کشاورز نوری (تهران)
همراه: بهرام موحدی (تهران)