همزمان با هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی ویژهنامه ماهنامه تحلیلی «راویان فرهنگ» با محوریت کودک در عصر آوار؛ کتاب، پناه رنجدیدگان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ماهنامه تحلیلی «راویان فرهنگ» ویژهنامهای با محوریت کودک در عصر آوار؛ کتاب، پناه رنجدیدگان به درخواست هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی،با مدیر مسئولی ابراهیم حیدری و سردبیری مرتضی بریری منتشر شد.
در این ویژهنامه که با یاد و نام شهید محمد الدوره گره خورده مجموعهای از یادداشتها، گفتوگوها و گزارشهای تحلیلی از نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی ایران و جهان گردآوری شده است.
چهرههایی، چون محمد میرکیانی، مصطفی رحماندوست، مریم اسلامی، فاطمه آناستازیا یژووا، کاویان کنستانتینوف، رشاد حسن اف، طاهره شاهمحمدی و دیگران در این شماره از جایگاه ادبیات و فرهنگ بهعنوان پناهگاه روانی و معنوی کودکان جنگزده سخن گفتهاند.
این شماره با محورهایی، چون «کودک در سایه جنگ»، «ادبیات نجاتبخش در غزه»، «روایت جهانی از آژیر تا لالایی» و «زخمهای خاموش» کوشیده است تا تصویری انسانی از مقاومت و امید کودکان فلسطینی ارائه دهد.
در بخشی از یادداشت مدیر مسئول چنین آمده است: «محمد الدوره، نماد مظلومیت کودک فلسطینی، تنها یک تصویر نیست؛ او صدای هزاران کودکی است که در سکوت جهانی، جان میبازند. این اجلاس، با محوریت یاد او و عملیات طوفان الاقصی، تلاش دارد تا این صدا را به گوش جهانیان برساند. ما در خانه کتاب و ادبیات ایران بر این باوریم که ادبیات کودک، رسانهای قدرتمند برای بیان حقیقت است؛ حقیقتی که گاه از زبان کودک، رساتر از هر بیانیه سیاسی شنیده میشود.
در این مسیر، تولید و انتشار منابع مطالعاتی، کتابهای الهام بخش، داستانهای مقاومت و محتوای روانشناختی برای کودکان جنگ زده، از جمله وظایف ماست. همچنین حمایت از کتابفروشان، نویسندگان، تصویرگران و ناشرانی که در این حوزه فعالیت میکنند بخشی از مسئولیت فرهنگی ما در برابر کودکان فلسطینی است.
ویژه نامه راویان فرهنگ نیز در همین راستا شکل گرفته است تا بستری باشد برای روایتهای صریح، گفتوگوهای انسانی و یادداشتهایی که از دل دغدغههای واقعی برآمدهاند. این نشریه، نه فقط یک رسانه، بلکه یک دعوت است: دعوت به همدلی به کنش فرهنگی و به ایستادن در کنار کودکانی که صدایشان در هیاهوی جنگ گم شده است.»
ویژهنامه «راویان فرهنگ» به عنوان رسانهای فرهنگی، دعوتی است به همدلی، آگاهی و کنشگری در کنار کودکانی که صدایشان در هیاهوی جنگ گم شده است.