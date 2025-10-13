پخش زنده
امروز: -
دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه در بیانیهای از افزایش تعداد خبرنگاران شهید در جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی به ۲۵۵ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه امروز در بیانیهای اعلام کرد تعداد خبرنگاران شهید در جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی با شهادت صالح الجعفراوی، خبرنگاری که با چندین رسانه همکاری داشت، به ۲۵۵ نفر رسید.
در این بیانیه همچنین آمده است: با شدیدترین لحن، هدف قرار دادن، شهادت و ترور خبرنگاران فلسطینی را محکوم میکنیم و از اتحادیه بینالمللی خبرنگاران، اتحادیه خبرنگاران عرب و تمامی نهادهای رسانهای جهان میخواهیم تا این جنایات سیستماتیک علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای فلسطینی در غزه را محکوم کنند.
در ادامه بیانیه آمده است، مسئولیت کامل این جنایات وحشیانه و نسلکشی و تجاوز علیه مردم فلسطین بر عهده رژیم اشغالگر، مزدوران وابسته به آن، دولت آمریکا و کشورهای مشارکتکننده در نسلکشی مانند انگلیس، آلمان و فرانسه است.
دفتر رسانهای دولت فلسطین از جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی مرتبط با رسانه و خبرنگاری خواست تا جنایات اشغالگران را محکوم کنند و عاملان این جنایات را در دادگاههای بینالمللی محاکمه و فشار جدی برای تثبیت آتشبس و حفاظت از خبرنگاران در غزه اعمال کنند.