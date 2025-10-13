پخش زنده
مشاور عالی اقتصادی و سرمایهگذاری فراکسیون کشاورزی مجلس، دستیابی به شهر پایدار بدون توجه به سرمایهگذاری در بخشهای زیستمحیطی، حملونقل و انرژیهای تجدیدپذیر را غیر ممکن دانست.
به گزارش خبرنگار، خبرگزاری صداوسیما کیش، ولیالله آقایار زاده، در حاشیه همایش بینالمللی شهر پایدار کیش، گفت: نمیتوان درباره شهر پایدار سخن گفت و از موضوع سرمایهگذاری در بخشهای زیستمحیطی و حملونقل غافل ماند.
او افزود: در شهر پایدار موضوعات شهر سبز و سرمایهگذاریهای بلندمدت برای نسلهای آینده مورد توجه قرار می گیرد و نسلی که باید بدون دغدغههای آلودگی و مشکلات زیستمحیطی در آن شهر زندگی کند.
آقایار زاده با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور ، گفت: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر یکی از محورهای اصلی شهرپایدار است و در این زمینه باید سرمایهگذاریهای مؤثری انجام شود.
او خاطرنشان، کرد: گامهای خوبی در این مسیر برداشته شده، اما کافی نیست و همایشهایی مانند همایش شهر پایدار میتواند مسیر و خطمشی درستی برای تحقق اهداف رسیدن به شهر پایدار ترسیم کند.