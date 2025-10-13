پخش زنده
رئیس جهاددانشگاهی تاکید کرد: گسترش تعاملات علمی با کشورهای دوست و همسایه از اولویتهای جهاددانشگاهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری میان ایران و عراق، تفاهمنامهای میان جهاددانشگاهی، دانشگاه فنی الفرات الاوسط عراق و دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی به امضا رسید.
این تفاهمنامه باهدف تحکیم و گسترش همکاریها در زمینههای علم، فناوری و زیستبومهای نوآوری، میان علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، حسن لطف کاظم رئیس دانشگاه فنی الفرات الاوسط عراق و حمیدرضا تقیراد رئیس دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی امضا شد.
در این مراسم، منتظری با ابراز خرسندی از حضور هیأت عراقی در ایران گفت: پیوندهای عمیق دینی، فرهنگی و همسایگی میان ایران و عراق وجود دارد. امیدواریم بازدید شما از دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی مفید و الهامبخش بوده باشد.
جهاددانشگاهی؛ نهادی علمی، فرهنگی و انقلابی
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به پیشینه این نهاد گفت: جهاددانشگاهی نهادی علمی و فرهنگی و مولود مبارک انقلاب فرهنگی در ایران است که در سال ۱۳۵۹ بوسیله دانشجویان فعال در این نهضت تشکیل شد. امروز پس از گذشت ۴۴ سال، خوشحالیم که آن نهال کوچک به درختی تنومند تبدیل شده است.
فعالیت گسترده در سراسر کشور
منتظری با اشاره به گستره فعالیت جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود هفتهزار پژوهشگر، فناور و کارشناس در این نهاد در سراسر کشور فعالیت میکنند. جهاددانشگاهی در تمامی استانهای کشور و بر اساس اساسنامه خود، مأموریتهای پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و ارائه خدمات به جامعه را به انجام میرساند.
گسترش تعاملات بینالمللی
وی ضمن تأکید بر اهمیت ارتباطات علمی بینالمللی افزود: در سالهای اخیر تعاملات بینالمللی جهاددانشگاهی آغازشده و تلاش میکنیم این همکاریها بهویژه با کشورهای دوست و همسایه، گسترش یابد.
رئیس جهاددانشگاهی یکی از ویژگیهای این نهاد را عمومی و غیردولتی بودن آن دانست و گفت: این موضوع باعث چابکی و دوری از دیوانسالاریها است.
پیشنهاد ایجاد پارک علم و فناوری مشترک
منتظری در بخش دیگری از این مراسم در پاسخ به آمادگی رئیس دانشگاه فنی الفرات الاوسط برای راهاندازی پارک علم و فناوری مشترک با جهاددانشگاهی اظهار داشت: پیشنیاز ایجاد پارکهای علم و فناوری، راهاندازی مراکز رشد است که جهاددانشگاهی در این زمینه تجربیات موفقی دارد.
وی تأکید کرد: جهاددانشگاهی با همه ظرفیتهای خود آماده توسعه همکاریهای علمی و فناورانه با دانشگاهها و مراکز علمی کشور عراق است.
رئیس دانشگاه فنی الفرات الاوسط عراق هم در مراسم امضای تفاهم نامه بین این دانشگاه، جهاددانشگاهی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر استفاده از تجربههای جهاددانشگاهی برای ایجاد پارک علم و فناوری تاکید کرد.
حسن لطیف کاظم (Dr. Hasan Latef Kadhim)، رئیس دانشگاه فنی الفرات الاوسط عراق،افزود: تاریخ و فرهنگ غنی را در گذشته تجربه کردیم و این تاریخ پیش روی ما برای حرکت قرار دارد.
وی با اشاره به تاریخچه تأسیس دانشگاه افزود: این دانشگاه دارای ۸ دانشکده، ۶ نهاد و یک موسسه نانو است و هماکنون ۲۵ هزار دانشجو و ۲ هزار استاد در آن فعالیت دارند.
رئیس دانشگاه فنی الفرات الاوسط عراق با بیان اینکه هدف دانشگاه از انعقاد این تفاهمنامه، توسعه همکاریهای تکنولوژی و صنعتی و تأسیس پارکهای علمی است، افزود: ما نیز مانند شما امیدواریم این تفاهمنامه عملیاتی شود تا با کمک و استفاده از تجربههای شما برای ساخت پارک علم و فناوری اقدام کنیم. ما به شما اعتماد داریم و با توجه به پیشرفتهایی که داشتهاید، میخواهیم از تجربههای شما استفاده کنیم تا برای مردم ایران و عراق مفید باشیم.
همکاری منطقهای ثمرات جهانی دارد
مجید بازارگان، قائممقام رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، با اشاره به اینکه همکاریهای علمی بین ایران و عراق اتفاقی مبارک است، اظهار کرد: با وجود تحولات فراوان و مبارک سالیان اخیر، در جایی هستیم که به خود بیش از گذشته اعتماد و اعتقاد داریم.
وی تأکید کرد: همکاری مردم کشورهای اسلامی منطقه، ثمرات مفیدی برای کل جهان به همراه خواهد داشت و گفت: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، که بر اساس رتبهبندی ملی در ردیف دانشگاههای سطح یک کشور قرار دارد، آمادگی دارد همکاریهای علمی و پژوهشی خود را با کشورهای منطقه گسترش دهد و در مسیر ارتقای دانش و توسعه علمی، بهویژه میان ملتهای ایران و عراق، نقشآفرینی کند.
این تفاهمنامه زمینهساز تعاملات گستردهتر در حوزههای مختلف شود
سید عبدالحمید احمدی، قائممقام رئیس جهاددانشگاهی و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع این نهاد، انعقاد تفاهمنامه را از رسوم شایسته و سازنده دانست و با اشاره به اهمیت گسترش همکاریهای علمی و فناورانه میان دو کشور، ابراز امیدواری کرد: این تفاهمنامه زمینهساز تعاملات گستردهتر در حوزههای مختلف شود.
وی همچنین تأکید کرد که اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه میتواند دستاوردهای ارزشمندی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد و مسیر توسعه و پیشرفت علمی، فرهنگی و فناوری را هموارتر کند.