به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده فعال تجاری برای انجام ندادن تعهدات ارزی در قبال دریافت ۲۰ هزار یورو ارز به ارزش هشت میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت شش ماه به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل یک چهارم میزان ریالی ارز تعهد نشده محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان ارزی شعب بانک سپه استان گزارش تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک بانکی یک شرکت تجاری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.