به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۵۴ عدد شفت و ۴۵ عدد چرخ دنده به ارزش ۷۴۴ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لوازم یدکی کشف شده متخلف را به پرداخت ۷۴۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۷۴۴ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد ۴۸۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران گمرک سرو شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.