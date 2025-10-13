پخش زنده
حامد علامتی، مدیرعامل خانه کتاب، درباره برنامههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یکی از ماموریتهای اصلی ماست. در کانون، کار با کتاب شروع میشود، با کتاب ادامه پیدا میکند و به کتاب نتیجه میرسد. به همین دلیل، همه فعالیتهای کانون حول محور کتاب شکل میگیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حامد علامتی درباره برنامههای ویژه کودکان کلاس اول و دوم ابتدایی افزود: دانشآموزان این پایهها میتوانند علاوه بر کتابهای درسی، کتابهای غیر درسی را هم بخوانند و وارد فضای کتابخانه شوند. وی گفت: آنها فرصت دارند در خوانش کتاب، قصهگویی، شنیدن داستان و فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی شرکت کنند. این برنامه بدون همراهی معلم، والدین و مربیان کانون امکانپذیر نیست و همه آنها در کنار کودکان خواهند بود.
آقای علامتی درباره استمرار این برنامهها توضیح داد: ما با توجه به سن و علایق مخاطبان، از ۳ تا ۱۲ سال، کتابهای مختلف تولید و حمایت میکنیم. فعالیتها شامل خوانش کتاب، قصهگویی، تولید فیلم و پویانمایی بر اساس کتابها، و حتی تئاتر و هنرهای تجسمی است.
مدیرعامل خانه کتاب افزود: برای مثال، پویانمایی «قدم یازدهم» و فیلمهای برگزیده جشنواره فجر، همگی اقتباس از کتابهای ما هستند. تمام این فعالیتها جذابیت مطالعه را افزایش میدهند و به کودکان و نوجوانان تجربهای هیجانانگیز از کتابخوانی میدهند.
او در پایان گفت: خوانش کتاب در کانون یک امر لازم و پایهای است. برخلاف کتابخانههای معمولی که سکوت لازم است، در کانون بچهها با هیجان کتاب میخوانند، با شادی و خنده، و حتی هورا میکشند تا تجربه کتابخوانی جدابتر شود.
انتشارات کانون پرورش فکری در بیش از ۵۰ سال فعالیت خود کتابهایی به زبانهای مختلف منتشر کرده است.