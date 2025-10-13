پخش زنده
پویش ملی سلامت دهان و دندان در مدارس استان اصفهان آغاز شد.
مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: سلامت انسان از دهان آغاز میشود و هدف اصلی این پویش، یادآوری اهمیت مراقبت از دهان و دندان در مسیر دستیابی به جامعهای سالم است.
حسین پریوش افزود:شعار این پویش مبنی بر دو دوتا یادت نره (دوبار مسواک، هر نوبت حداقل ۲ دقیقه) یادآور این نکته است که مسواک زدن، استفاده از نخ دندان و تغذیه سالم، پایههای اصلی سلامت عمومی را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: در اجرای این پویش، آموزشهای عملی مسواکزدن و استفاده از نخ دندان برای دانشآموزان داده میشود.
پریوش افزود: پویش ملی سلامت دهان و دندان، نمادین تا یک هفته در مدارس اجرا میشود، اما برنامههای آن در طول سال ادامه دارد.
مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت استان اصفهان گفت:وارنیش فلورایدتراپی به معنای کاربرد موضعی فلوراید به صورت دو دوره بر روی دندان در طول سال، به منظور افزایش مقاومت آنها در برابر پوسیدگی از جمله برنامههای مراقبتهای دندان در مدارس است.
وی اضافه کرد: تأکید بر اهمیت مراقبت از دندان ۶ و غربالگری دانش آموزان ۶ و ۷ ساله که سن رویش این دندان برای آنهاست و ارجاع آنها براز فیشور سیلنت یا شیارپوش که راه مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندانهای کودکان است، از جمله دیگر برنامههای این پویش ملی است.
علیرضا عابدی معاون تربیتبدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: طرح آموزش عملی مسواک زدن در سه شنبههای هرهفته ویژه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی و لزوم انجام آن، امسال در مدارس از این هفته آغاز میشود.
در حال حاضر حدود دو هزار و ۵۰۰ دندانپزشک در مراکز بهداشتی و خانههای بهداشت کشور به کودکان ۱۴ سال و کوچکتر خدمات سلامت دهان و دندان ارائه میدهند.
این خدمات در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت و روستاها رایگان است.