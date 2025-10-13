پخش زنده
امروز: -
بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور ، افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید حتماً از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا دهند؛ در غیر این صورت، امکان ثبتنام برای آنها وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، باتوجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محروم هستند بنابراین از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.
افرادی که در مهلت قانونیِ بیست و یکم تا بیست و هفتم مهر استعفا ندهند نمیتوانند در انتخابات شوراها ثبت نام کنند.
ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها از ۲۱ دی شروع و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.