نشست همکاری کشور‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در حوزه حمل و نقل، انرژی و گمرک با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیلان در باکو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نشست ۳ جانبه همکاری بین کشور‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه امروز در خصوص حمل و نقل، انرژی و گمرک با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، هادی حق‌شناس استاندار گیلان و همتایان خارجی به میزبانی جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد.

در این نشست ، طرفین نظرات و پیشنهادات خود در حوزه ترانزیت کالا و در بخش‌های گمرک، ریلی، دریایی و هوایی مطرح و بر گسترش روابط ۳ جانبه میان کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه تاکید کردند.

اهمیت روان سازی فرآیند‌های گمرکی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه همکاری‌های ترانزیتی بین ۳ کشور، پیشنهاد تدوین یادداشت تفاهم همکاری‌های گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، روسیه و هند برای تسهیل مبادلات و کاهش موانع تردد، تملک و اصلاح حدود ۸۰ کیلومتر از زمین‌های مورد نیاز پروژه کریدور شمال – جنوب و ادامه روند تملک بخش‌های باقیمانده، پیشرفت عملیات اجرایی پل جدید مرزی کلاغ وند و توافق برای اتمام ساخت آن تا پایان امسال و همچنین افتتاح این پل با حضور رؤسای جمهور این کشور‌ها، از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

تکمیل و بهره برداری از پل جاده‌ای آستارا چای به عنوان یکی از دستاورد‌های مهم در تکمیل حلقه‌های زیرساختی کریدور شمال – جنوب، لزوم رفع موانع غیرفیزیکی در مسیر کریدور شمال – جنوب و جلوگیری از ازدحام و توقف ناوگان در مرز‌های ۳ کشور، ضرورت هماهنگ سازی ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرز‌های ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه برای روان‌سازی تردد، تضمین پیوستگی انتقال بار میان ۳ کشور و کاهش حداکثری موانع تردد ترانزیتی، تأکید بر همکاری این کشور‌ها در حوزه حمل و نقل و انرژی، تدوین ساز و کار‌های مناسب برای مدیریت کارآمد کریدور شمال – جنوب و بهره برداری مؤثر از فرصت‌های اقتصادی در این کریدور مهم با مشارکت فعال ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه از دیگر موارد مطرح شده از سوی هیئت اعزامی از جمهوری اسلامی ایران به باکو بود.