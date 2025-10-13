بازدید خبرنگاران از پیشرفت پروژه میدان فتح

بازدید اصحاب رسانه از پروژه بزرگراه یادگار امام - میدان فتح امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ انجام شد. این پروژه که شامل احداث یک تقاطع سهسطحی عظیم در محدوده میدان فتح است، بهمنظور تسهیل جریان ترافیک و کاهش زمان سفر شهروندان طراحی شده است. فاز نخست این پروژه حدود یک ماه پیش به بهرهبرداری رسید و هماکنون عملیات اجرایی سایر فازها با سرعت در حال پیشرفت است. عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به شرح جزئیات این پروژههای عمرانی پرداخت.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ - ۱۷:۵۹